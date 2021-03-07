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В Китае заявили о наглом вмешательстве США в дела других стран

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Вашингтон уже долгое время нагло вмешивается во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И в воскресенье, 7 марта.

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«В течение длительного времени США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом демократии и защиты прав человека», — приводит его слова сайт МИД КНР.

По словам министра, это создает «большое количество проблем в мире», а в некоторых случаях приводит к «турбулентности и конфликтам».

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с программной речью по внешней политике 3 марта, заявил, что администрация президента страны Джо Байдена считает главным геополитическим вызовом для Вашингтона в XXI веке отношения с Китаем.

Он добавил, что некоторые страны также представляют для США «серьезные вызовы», включая Россию, Иран и Северную Корею, но «вызов Китая другой».

Ранее в тот же день официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал недопустимым вмешательство Европы и США во внутренние дела России в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным.

В начале марта США опубликовали список компаний из России, Германии и Швейцарии, против которых будут введены экспортные ограничения из-за ситуации с Навальным. Также санкции в отношении Москвы в связи с блогером ввел и Евросоюз.

Поводом для таких мер со стороны стран Запада стал обвинительный приговор в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока реальным стали многочисленные нарушения испытательного срока. Судья постановила засчитать ему проведенный под домашним арестом год.

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