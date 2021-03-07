В Китае заявили о совместной с Россией борьбе с «политическим вирусом»

Россия и Китай плечом к плечу координируют действия в борьбе с политизацией проблемы пандемии COVID-19. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции во время проходящих в Пекине сессий высшего законодательного и совещательного органов страны в воскресенье, 7 марта.

«Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии», — приводит слова министра агентство China News Service.

Он подчеркнул, что обе страны будут совместно защищать авторитет ООН и основные нормы международного права. По словам главы китайского МИДа, Москва и Пекин стали примером того, как следует проводить «равноправную и справедливую политику».

«Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества. Китай и Россия будут совместно защищать авторитет ООН, отстаивать нормы международного права», — отметил он.

В начале февраля глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в ближайшее время Москва и Пекин могут объявить о совместных испытаниях комбинированной вакцины от коронавируса. По его словам, первые предварительные результаты можно ожидать в марте-апреле.

Впервые о том, что Россия и Китай думают о совместных испытаниях вакцин от COVID-19 стало известно летом прошлого года. Тогда об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Первой в России и в мире вакциной от коронавируса стал «Спутник V». Его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат зарегистрировали 11 августа 2020 года. Итоговая эффективность составила 91,4%, профилактическая эффективность против тяжелых случаев — 100%.

Согласно опубликованным 2 февраля авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. Против тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

К настоящему моменту эта вакцина зарегистрирована в более чем 40 странах, в том числе ее разрешили применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии.

Несмотря на то, что вакцину в основном хвалят, некоторые в ЕС выступают против ее применения на территории альянса.