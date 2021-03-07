На МКАД столкнулись 11 автомобилей

Крупное ДТП с участием 11 автомобилей произошло на МКАД. Об этом в воскресенье, 7 февраля, пишет столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«На внешней стороне 93-го км МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло массовое ДТП предварительно с участием 11 автомобилей. На месте работают городские службы», — говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что движение в районе аварии перекрыто по левой и двум средним полосам.

Информации о пострадавших не поступало.

2 марта четыре автомобиля столкнулись на участке МКАД между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов. В аварии пострадал один человек.