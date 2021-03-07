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Шлеменко прокомментировал бой Яна со Стерлингом

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Боец смешанного стиля Александр Шлеменко поддержал бойца ММА Петра Яна после дисквалификации на турнире UFC 259.

Россиянин в титульном поединке оказался сильнее своего соперника Алджамейна Стерлинга, но применил запрещенный прием и лишился чемпионского пояса.

По словам Шлеменко, это произошло «законно, никакого воровства со стороны организаторов». Он также подчеркнул, что Ян «нарушил правила, осознанно и грубо» и получил «закономерный исход».

Дело технарей: сможет ли Ян переиграть Стерлинга
В первой же защите титула россиянину достался грозный соперник

«Только могу поддержать в этой ситуации, потому что все-таки тяжело ему будет, потеря титула. Он выигрывал, такая ошибка привела к потере», — сказал Шлеменко телеканалу РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

По словам спортсмена, перед применением запрещенного приема у россиянина было несколько секунд, чтобы подумать над тактикой. Он предположил, что к такой ошибке могло привести то, что Ян «завелся», а может, «соперник его разозлил».

«Теперь все зависит от него, вернуть титул можно. Петя выигрывал,. Непонятно, почему он нарушил правила», — заключил собеседник телеканала.

Поединок на турнире UFC 259 прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию вел телеканал РЕН ТВ. Ян потерпел поражение и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Бойцы провели четыре раунда. В последнем из них россиянин ударил коленом в голову американцу, который одним коленом стоял на канвасе, что запрещено в UFC. Спасти Яна от дисквалификации могло только согласие Стерлинга продолжать бой, но после удара он не смог подняться на ноги.

Боксер сообщил, что из-за дисквалификации он не получит процент от платных трансляций поединка.

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