В «СибурТюменьГазе» рассказали о ходе ликвидации последствий ЧП в Югре

Специалисты «СибурТюменьГаза» завершают утилизацию оставшихся продуктов газопереработки на месте аварии на подводном продуктопроводе в ХМАО. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Тепляков в воскресенье, 7 марта.



«Специалисты «СибурТюменьГаза» завершают работы по утилизации оставшихся продуктов газопереработки в отсеченном участке резервной нитки газопродуктопровода Нижневартовский ГПЗ , — Южно-Балыкский ГПЗ после обнаружения пропуска на подводном переходе через реку Обь», — цитирует слова Теплякова пресс-служба компании.

Как отмечается на сайте «СибурТюменьГаза», от места возгорания до ближайшего населенного пункта примерно 44 км.

В пресс-службе подчеркнули, что работ в момент происшествия на газопродуктопроводе не вели.



«После обнаружения пропуска участок газопродуктопровода локализовали, оставшиеся в нем продукты газопереработки утилизировали прежде всего через амбары дожига, небольшую часть — через открытое горение. В своем Telegram-канале представитель Ростехнадзора Андрей Виль привел фотографии утилизации на амбаре и почти догоревшие костры на реке.



«Кроме того, одновременно организовано опорожнение трубопровода по проектным схемам», — добавили в компании.



Сейчас рисков повторного возгорания нет.



Совместно с представителями надзорных ведомств устанавливаются причины происшествия.



Технологический режим на предприятиях компании штатный. Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопродуктопровода.



Участок газопродуктопровода, на котором произошло ЧП, построили в 2001 году. Экспертизу промышленной безопасности сертифицированная организация завершила в 2020 году. На участке не обнаружили дефектов, предписаний надзорных органов не выносилось. Сертификаты действуют до 2023-го.

Накануне руководитель Природнадзора региона Сергей Пикунов сообщил ТАСС, что в пойме реки Оби произошел разлив нефтепродуктов. Позже компания «СибурТюменьГаз» уточнила, что ЧП произошло на подводном переходе через реку Обь продуктопровода, а не нефтепровода. По словам специалистов, произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и в качестве газомоторного топлива) с последующим недолгим пожаром. Считается, что пропан-бутан не растворяется в воде и полностью выгорает.

В результате аварии пострадал один человек. Он получил ожоги лица и шеи. Как рассказал очевидец, «ощущение было такое, что взорвался выходящий из-подо льда газ».

Прокуратура ХМАО пообещала провести проверку по факту инцидента и оценить ущерб окружающей среде.