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В МЧС сообщили о разливе нефтепродуктов в Приамурье

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Разлив нефтепродуктов произошел в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2, пишет 7 марта «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

По линии разлива: что приводит к авариям с нефтепродуктами в России
Очередной инцидент произошел на Ангаре, где в реку попало дизтопливо из лопнувшей цистерны

Уточняется, что работа второй очереди трубопроводной системы осуществляется в штатном режиме.

Вся вышедшая нефть локализована, в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий разлива, уточнили в МЧС.

«Специалисты центральной ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий, осуществляются сбор водонефтяной эмульсии из каре, его очистка. Работа второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» осуществляется в штатном режиме», — пишут спасатели.

Также ведется работа по выяснению причин инцидента. На место происшествия прибыли аварийно-спасательные формирования «Транснефти», а также оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.

5 марта сообщалось, что в Хабаровском крае с рельсов сошли 17 вагонов с нефтью, 10 из них перевернулись. Как сообщили на сайте Дальневосточной железной дороги, произошел разлив нефти. В каждой опрокинутой цистерне от 61 т до 67 т топлива. Отмечалось, что обнаруженная течь нефтепродуктов капельная и ситуация находится под контролем.

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