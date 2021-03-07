В МЧС сообщили о разливе нефтепродуктов в Приамурье
Разлив нефтепродуктов произошел в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2, пишет 7 марта «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Уточняется, что работа второй очереди трубопроводной системы осуществляется в штатном режиме.
Вся вышедшая нефть локализована, в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий разлива, уточнили в МЧС.
«Специалисты центральной ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий, осуществляются сбор водонефтяной эмульсии из каре, его очистка. Работа второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» осуществляется в штатном режиме», — пишут спасатели.
Также ведется работа по выяснению причин инцидента. На место происшествия прибыли аварийно-спасательные формирования «Транснефти», а также оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.
5 марта сообщалось, что в Хабаровском крае с рельсов сошли 17 вагонов с нефтью, 10 из них перевернулись. Как сообщили на сайте Дальневосточной железной дороги, произошел разлив нефти. В каждой опрокинутой цистерне от 61 т до 67 т топлива. Отмечалось, что обнаруженная течь нефтепродуктов капельная и ситуация находится под контролем.