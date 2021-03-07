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На месте гибели Флойда в Миннеаполисе убили человека

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По меньшей мере один человек застрелен на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом 6 марта пишет StarTribune со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда вылилось в крупные демонстрации по всей стране

По словам журналистов, в полицию поступили сообщения о конфликте между двумя людьми, личность которых не раскрывается. В результате участники перепалки открыли стрельбу.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, один из мужчин скрылся. Предварительно известно, что он был ранен выстрелом в ходе конфликта.

Второй участник стрельбы с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Обстоятельства инцидента выясняются.

В конце мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд умер в реанимации в городе Миннеаполисе, после того как задержавшие его полицейские применили к нему силу. При задержании он жаловался, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе.

Полицейского Дерека Шовина обвинили в убийстве по неосторожности и взяли под стражу. Троих других полицейских — Томаса Лейна, Александера Куэнга и Ту Тао — обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд установил залог для всех задержанных в $1 млн.

После происшествия власти Миннеаполиса решили провести реформу полиции в городе и урезать бюджет ведомства.

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