Правительство выделило средства на жилье пострадавшим от взрыва газа в Ярославле

Правительство России выделило более 211,6 млн рублей на жилье для пострадавших от взрыва газа в Ярославле. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 7 марта.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства выделят из Резервного фонда правительства. Они позволят приобрести в общей сложности более 4,8 тыс. кв. м жилья.

Минстрою поручено в течение 30 дней заключить с руководством Ярославской области соглашение о предоставлении этих денег. Доклад об их целевом использовании необходимо представить в правительство до 1 февраля 2022 года.

Взрыв газа в одной из квартир в многоэтажном доме в Ярославле произошел вечером 21 августа. После этого начался пожар, и обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: мать с ребенком и пожилая женщина. Пострадали четыре человека.

В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации. Следствие рассматривало несколько версий ЧП, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В сентябре ярославская мэрия сообщила, что часть жильцов дома возвращается в свои квартиры.