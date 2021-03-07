Пропал московский художник Сергей Аверьянов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

По данным телеканала, о пропаже в полицию заявила его супруга. Других подробностей пока не сообщается.

Аверьянов родился в 1960 году в Москве, окончил Московский государственный академический художественный институт (МГХИ) имени Сурикова. Состоит в Московском союзе художников. Участвовал в московских, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Работал в печатных графических мастерских в Норвегии и США. Его работы можно увидеть в музеях и частных коллекциях в России, странах СНГ, Соединенных Штатов, Норвегии и Японии.

В начале февраля СМИ сообщили, что в Москве пропал художник Андрей Смотрин. По словам его гражданской жены, художницы Марии Гайдай, он 30 января вышел из дома, после чего о его местонахождении не было неизвестно. Женщина обратилась в полицию. Она отмечала, что при себе 29-летнего мужчины были документы.