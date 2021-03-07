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Стерлинг прокомментировал получение чемпионского пояса UFC из-за ошибки Петра Яна

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Американский боец смешанного стиля Алджамейн Стерлинг высказался о своей победе над Петром Яном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259. По словам американца, исход боя не принес ему радости.

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«Все, ради чего я работал, завершилось вот так. Я считаю, бой был близким, но, по-моему, два раунда я проиграл. Не так я хотел выиграть, не так я себе это представлял. Я просто снял пояс», — заявил журналистам после поединка Стерлинг.

Поединок на турнире UFC 259 прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию вел телеканал РЕН ТВ.

Всего бойцы провели четыре раунда. В последнем из них Ян ударил коленом в голову американца, который одним коленом стоял на канвасе, что запрещено в UFC. Спасти Яна от дисквалификации могло только согласие Стерлинга продолжать бой, однако после удара американец не мог подняться с канваса.

В итоге Ян был дисквалифицирован, а чемпионский пояс отдали Стерлингу, который в слезах бросил его на настил октагона и не стал забирать его.

В день боя Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало Яна. При этом информации о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, нет.

Накануне в Instagram UFC появилось видео битвы взглядов двух спортсменов. Отмечалось, что россиянин обескуражил американца, заявив, что не замечает его, поскольку тот «в принципе сидит, как будто его и нет здесь».

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