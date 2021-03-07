Нуньес одержала победу над Андерсон на турнире UFC 259

Обладательница двух чемпионских поясов UFC Аманда Нуньес одержала победу над австралийкой Меган Андерсон. для того, чтобы разобраться с соперницей, спортсменке потребовалось меньше раунда.

Поединок на турнире UFC 259 прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию вел телеканал РЕН ТВ.

Нуньес — первый боец UFC, которой удалось завоевать чемпионские пояса в двух весовых категориях и провести успешную защиту. Она удерживает титул в полулегком весе на протяжении почти трех лет.

Поединок Нуньес и Андерсон был соглавным. В рамках турнира также прошел бой российского бойца Петра Яна с американцем Алджамейном Стерлингом. Россиянин потерпел поражение и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Также в поединке на турнире сошлись российский боец Ислам Махачев и американец Дрю Добер. Победа досталась Махачеву, который применил удушающий прием.