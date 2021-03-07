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На сайте Минобороны к 8 марта появился раздел о подвигах женщин во времена ВОВ
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На сайте Минобороны к 8 марта появился раздел о подвигах женщин во времена ВОВ

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В преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта, Минобороны России запустило исторический раздел «Героини великой Победы», где можно узнать о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 7 марта, пишет ведомство на своем официальном сайте.

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В специальном разделе представлена биография 90 участниц, которые были награждены званием Героя Советского Союза.

«В годы Великой Отечественной войны женщины-военнослужащие наряду с мужчинами встали на защиту Родины. За боевые подвиги, самоотверженный труд в тыловых частях и соединениях Красной Армии около 150 тысяч женщин-военнослужащих были награждены правительственными наградами, орденами и медалями Советского Союза», — отметили в пресс-службе министерства.

В основу описаний легла информация из архивных документов — наградные материалы, страницы фронтовых газет, доклады и приказы командования и другие свидетельства ратных дел женщин.

В Минобороны указали, что публикация документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России происходит в рамках деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

В преддверии Дня защитника Отечества, который отмечался 23 февраля, Минобороны России открыло на своем сайте историко-познавательный раздел «Антология 23 февраля» о героях военных лет. Архивные документы, представленные в нем, рассказывают о подвигах бойцов и командиров Красной Армии в ходе боевых операций.

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