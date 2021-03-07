Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве

Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в квартире жилого дома на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в воскресенье, 7 марта.

Огонь вспыхнул в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме по улице Боровский проезд, дом 20. Площадь пожара составила 2 кв. метра. В результате инцидента погиб один человек, еще один человек пострадал. Он был госпитализирован бригадой скорой помощи.

На данный момент возгорание ликвидированы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в воскресенье сообщалось, что три человека, среди которых был ребенок, погибли в пожаре в жилом доме в Уфе. Спасатели эвакуировали из девятиэтажного здания 150 человек, включая 46 детей.