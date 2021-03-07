Тепло вернется в ЦФО в конце следующей недели

Потепление должно вернуться в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) 13-14 марта. Об этом 7 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы ожидаем, что температура будет близка к нулевой отметке. Просто очень заметное повышение температуры будет», — приводит его слова ТАСС.

С 8 по 12 марта на всей европейской территории России и на Урале ожидается очень холодная погода. При этом потепление в регионах к востоку от Москвы будет чуть более постепенным, чем к западу, отметил Вильфанд.

Ранее в воскресенье синоптик предупредил жителей столичного региона о январских морозах, которые придут в регион на следующей неделе. Он отметил, что 10 марта температура воздуха в столичном регионе будет на 10 градусов ниже нормы.