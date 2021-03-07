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Ученые назвали необычный симптом цирроза печени

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Отеки ног могут сигнализировать о развитии цирроза печени. Об этом говорится в публикации издания Express.

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Как отмечают врачи, необычный симптом на самом деле сигнализирует о попытках печени функционировать нормально.

Кроме того, к признакам цирроза относятся постоянное недомогание, усталость, потеря аппетита и веса.

У пациентов также фиксируются тошнота, рвота, болезненность в области печени, сосудистые звездочки на коже и нарушение режима сна.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что изменение формы пальцев на руках и ногтей может указывать на развитие рака легких.

Речь идет о так называемом симптоме барабанных палочек, когда кончики пальцев утолщаются, а ногти деформируются в виде часовых стекол. Кроме того, одним из возможных симптомов рака легких является постоянный кашель.

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