Ученые назвали необычный симптом цирроза печени

Отеки ног могут сигнализировать о развитии цирроза печени. Об этом говорится в публикации издания Express.

Как отмечают врачи, необычный симптом на самом деле сигнализирует о попытках печени функционировать нормально.

Кроме того, к признакам цирроза относятся постоянное недомогание, усталость, потеря аппетита и веса.

У пациентов также фиксируются тошнота, рвота, болезненность в области печени, сосудистые звездочки на коже и нарушение режима сна.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что изменение формы пальцев на руках и ногтей может указывать на развитие рака легких.

Речь идет о так называемом симптоме барабанных палочек, когда кончики пальцев утолщаются, а ногти деформируются в виде часовых стекол. Кроме того, одним из возможных симптомов рака легких является постоянный кашель.