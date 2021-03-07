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Врач рассказал о противопоказаниях для жизни в небоскребах

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Проживание выше 30-го этажа обычно не представляет угрозу для здоровья, но в экстренных случаях может стать проблемой, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

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По его словам, в первую очередь опасность может подстерегать людей с рядом заболеваний.

«Если вы живете на 30-м этаже и вдруг сломается лифт, а у вас ишемическая болезнь сердца, то ничего хорошего в этом нет. Лишний вес, заболевания опорно-двигательного аппарата и астма тогда тоже станут проблемой», — пояснил врач в интервью радио Sputnik 7 марта.

Кроме того, по словам Хухрева, банальное острое респираторное заболевание (ОРЗ) может причинить серьезное неудобство для жильцов высоких этажей. В частности, при резком подъеме на лифте заболевший может испытывать боль.

Вместе с этим эксперт указывает на положительную сторону проживания в небоскребах для аллергиков. Таким людям будем комфортнее жить высоко, поскольку ветер поднимает пыльцу только до 15-го этажа.

1 марта эксперты рассказали, что рисков проживания на большой высоте для здоровья человека нет, мнение об этом ошибочно и не подтверждено медицинскими исследованиями.

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