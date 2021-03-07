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В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе 7 марта

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В Москве в воскресенье, 7 марта, ожидаются облачная погода, снег и метель с гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров будут колебаться от –1 градуса до +1 градуса, а ночью опустятся до –9.

В Московской области температура днем составит от –4 до +1 градуса, а ночью похолодает до –12 градусов.

Ветер юго-западный, западный со скоростью 7–12 м/с, местами порывы будут достигать 20 м/с. Атмосферное давление составит около 731 мм ртутного столба.

Ранее в субботу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о январских морозах, которые придут в регион на следующей неделе.

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