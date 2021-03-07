Эксперт назвал способы повысить размер будущей пенсии

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов перечислил факторы, от которых зависит размер будущей пенсии, и назвал способы ее увеличить.

По словам экономиста, на величину пенсии влияет размер фиксированной выплаты — числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР и размера средств в системе обязательной накопительной пенсии.

«Фиксированные выплаты выплачиваются всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия, и она у каждого своя», — цитирует Сафонова «Российская газета» в субботу, 7 марта.

Механизм формирования страховой пенсии формируется следующим образом: за каждый год трудового стажа начисляется один коэффициент. Следовательно, чем больше стаж, тем больше коэффициентов.

Отмечается, что при расчете стажа есть определенные льготы: в частности, женщины, находившиеся в отпуске по уходу за детьми, получают за 1,5 года декрета за первого ребенка 2,7 коэффициента, за второго — 5,4, за третьего — 8,1.

Еще одним важным условием является размер заработка. Чем он выше, тем больше начисляется коэффициентов. Также повышенные коэффициенты можно заработать, если при достижении пенсионного возраста россиянин продолжит работать. Кроме того, повысить размер пенсии можно за счет участия в добровольных пенсионных программах.

5 марта независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский рассказал, как обеспечить себе хорошую пенсию. По словам эксперта, для комфортной старости необходимо сформировать у россиян культуру личного инвестирования, как на Западе.