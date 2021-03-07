Около 300 человек эвакуировано из общежития в Москве из-за задымления
Примерно 300 человек были эвакуированы из общежития на юго-западе Москвы. В здании возникло задымление из-за короткого замыкания, сообщает 7 марта ТАСС.
Источник в экстренных службах рассказал, что инцидент произошел в здании по адресу Севастопольский проспект, дом 85.
«Произошло короткое замыкание, горения после этого не последовало. До прибытия пожарных в связи с задымлением в целях безопасности было эвакуировано примерно 300 человек», — отметил собеседник агентства.
Информации о пострадавших в результате задымления не поступало.
Ранее в этот день пожарные эвакуировали 10 человек из горящей квартиры на Ленинском проспекте в Калининграде.