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В Европарламенте призвали использовать «Северный поток — 2» против РФ

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В случае необходимости Евросоюз должен использовать проект «Северный поток — 2» в качестве инструмента против России. Об этом 6 марта заявил председатель фракции Европейская народная партия Манфред Вебер.

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Поскольку власти Германии не собираются отказываться от строительства газопровода, Евросоюзу нужно использовать проект в качестве «рычага во внешней политике» и увязать его эксплуатацию с «дальнейшим поведением» России.

«Северный поток — 2» экономически стабилизирует систему (президента России Владимира) Путина, которая в огромной степени действует против ЕС и его членов», — заявил он изданию Der Spiegel.

Он также призвал Европу «отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».

Накануне глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам встречи со статс-секретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером заявил, что Германия подтвердила свою заинтересованность в реализации проекта «Северный поток — 2».

В частности, по словам Косачева, Германия понимает все риски и проблемы, которые связаны с сохранением основного варианта транзита российского газа в Европу через Украину.

4 марта морское управление Дании сообщило, что завершить реализацию проекта планируется в конце сентября текущего года. Речь идет о работах возле острова Борнхольм, куда для укладки труб направили суда «Фортуна» и «Академик Черский».

1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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