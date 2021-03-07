Главный диетолог Москвы назвала альтернативы варенья к блинам

Свежие фрукты, ягоды и сметана пониженной жирности могут стать здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам к блинам. Об этом 7 марта заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Для ежедневного употребления блины не очень подходят, так как являются относительно калорийным блюдом из-за довольно высокого содержания жиров и сахара в своем составе. Так, в среднем в 100 граммов блинов содержится 230 килокалорий, 6 граммов белка, 30 граммов углеводов и 10 граммов жиров. Необходимо учитывать и то, с чем блины подаются к столу», — приводит ее слова «РИА Новости».

Стародубова отметила, что в качестве начинки для фаршированных блинов подойдет нежирный творог; капуста, тушеная с грибами; яблоки, припущенные с корицей; диетические сорта мяса — кролик, цыпленок и индейка.

Ранее, 6 марта, Стародубова рассказала, что для здорового человека с нормальной массой тела оптимальный объем порции блинов должен составлять не более 150–200 г с учетом начинки и припека — обычно это три-четыре штуки.