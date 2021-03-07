Участник аварии у здания МИДа в Москве устроил потасовку с полицейским

Водитель одного из автомобилей, попавшего в аварию на Садовом кольце в Москве, устроил потасовку с полицейским, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

Уточняется, что правоохранитель прибыл на место событий для оформления ДТП.

По данным телеканала, полицейские посадили водителя, который вел себя неадекватно, в автомобиль и увезли.

Об аварии стало известно ранее в воскресенье. Четыре автомобиля столкнулись около здания Министерства иностранных дел, один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.