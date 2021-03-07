Вильфанд предупредил москвичей о январских морозах на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о январских морозах, которые придут в регион на следующей неделе.

По словам метеоролога, в понедельник температура воздуха днем в Подмосковье составит –8…–10 градусов, а ночью похолодает до –20 градусов. На севере региона столбики термометров опустятся до отметки –13 градусов. В среду ночные морозы достигнут –21.

«Если сравнить погоду в эти дни с самым холодным январским днем по климату, 31 января, то окажется, что средняя температура в этот день примерно на 3 градуса выше, чем та, которую мы прогнозируем сейчас», — цитирует его ТАСС в воскресенье, 7 марта.

Вильфанд отметил, что 10 марта температура воздуха в столичном регионе будет на 10 градусов ниже нормы.

Ранее в воскресенье Роман Вильфанд рассказал, что в разных районах Москвы и области 7 марта выпадет четверть месячной нормы осадков.