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Подсчитан примерный объем углеводородов в поврежденном участке трубопровода на Оби

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По предварительным расчетам, в поврежденном участке трубопровода АО «СибурТюменьГаз» могло находиться около 700 т углеводородов. Об этом 7 марта в своем Telegram-канале сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

«По предварительным расчетам, в аварийном участке подводного продуктопровода ООО «Запсибтрансгаз» (АО «СибурТюменьГаз» — управляющая компания) могло находиться порядка 700 т ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов. — Ред.). В этой связи заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения», — написал он.

Ранее сообщалось, что для оценки возможного ущерба водным биологическим ресурсам Росрыболовство направило на место происшествия группу специалистов.

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа также начала проверку по факту инцидента и оценит ущерб, нанесенный окружающей среде.

6 марта сообщалось, что на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием.

Пожар локализован, ведется утилизация остатков углеводородов. В результате инцидента пострадал один человек, получивший ожоги лица и шеи.

По данным АО «СибурТюменьГаз», ведется мониторинг силами предприятия в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора. Компания заявила, что рисков для населения и окружающей среды нет.

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