Прямой эфир
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о январских морозах на следующей неделе
Общество
Минтруд разъяснил правила заполнения электронных трудовых книжек
Общество
Подсчитан примерный объем углеводородов в поврежденном участке трубопровода на Оби
Общество
Стилист перечислила способы борьбы с выпадением волос
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в многоэтажке в Уфе
Наука
В «Роскосмосе» обсуждают конфигурацию и орбиту новой орбитальной станции
Происшествия
В Калининграде пожарные эвакуировали из горящей квартиры 10 человек
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись у здания МИДа в Москве
Спорт
Яна протестировали на допинг в день боя со Стерлингом

Стилист перечислила способы борьбы с выпадением волос

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фэшн-эксперт Адриана Бубновская назвала причины выпадения волос и рассказала, как с этим бороться, пишет «Главред» в субботу, 6 марта.

Тревожная тенденция: в России растет число подростков с ожирением
Главной причиной зачастую являются неправильные пищевые привычки, заложенные родителями

По словам эксперта, ежедневно человек теряет около 100 волосинок, что является нормой. Однако сильное выпадение говорит о проблемах в работе организма. Причинами могут быть генетическая предрасположенность, которая чаще встречается у мужчин, нехватка витаминов и сильный стресс.

Бубновская посоветовала пропить курс витаминов группы В и биотина. Если человек придерживается растительной диеты, то следует добавить в рацион продукты, богатые железом. Для ухода за волосами следует использовать натуральную косметику, так как химические продукты вредят коже головы.

Также человеку важно оградить себя от стресса, делать перерывы в работе. Если это не помогает, необходимо обратиться к врачу-трихологу, чтобы выяснить причину потери волос и получить рекомендации по лечению.

Ранее в субботу диетолог назвала продукты, употребление которых женщинам следует ограничить в своем рационе.

По словам специалиста, набор лишнего веса может привести к развитию гинекологических заболеваний. Чтобы избежать этого, следует избегать продуктов, богатых насыщенными жирами, которыми являются мясо жирных сортов, полуфабрикаты и колбасные изделия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021