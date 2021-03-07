Стилист перечислила способы борьбы с выпадением волос

Фэшн-эксперт Адриана Бубновская назвала причины выпадения волос и рассказала, как с этим бороться, пишет «Главред» в субботу, 6 марта.

По словам эксперта, ежедневно человек теряет около 100 волосинок, что является нормой. Однако сильное выпадение говорит о проблемах в работе организма. Причинами могут быть генетическая предрасположенность, которая чаще встречается у мужчин, нехватка витаминов и сильный стресс.

Бубновская посоветовала пропить курс витаминов группы В и биотина. Если человек придерживается растительной диеты, то следует добавить в рацион продукты, богатые железом. Для ухода за волосами следует использовать натуральную косметику, так как химические продукты вредят коже головы.

Также человеку важно оградить себя от стресса, делать перерывы в работе. Если это не помогает, необходимо обратиться к врачу-трихологу, чтобы выяснить причину потери волос и получить рекомендации по лечению.

Ранее в субботу диетолог назвала продукты, употребление которых женщинам следует ограничить в своем рационе.

По словам специалиста, набор лишнего веса может привести к развитию гинекологических заболеваний. Чтобы избежать этого, следует избегать продуктов, богатых насыщенными жирами, которыми являются мясо жирных сортов, полуфабрикаты и колбасные изделия.