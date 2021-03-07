Три человека погибли при пожаре в доме в Уфе

Три человека погибли в пожаре в жилом доме в городе Уфа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Башкирии в воскресенье, 7 марта.

Огонь вспыхнул на четвертом этаже в девятиэтажном здании по улице Ферина, спасатели эвакуировали 150 человек, включая 46 детей.

«По состоянию на 02:00 (мск.) на месте пожара обнаружено трое погибших, из них один ребенок, личности устанавливаются, травмировано четыре человека», — сказано в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент тушение пожара продолжается.

Ранее в воскресенье сообщалось, что пожарные эвакуировали 10 человек из горящей квартиры в Калининграде.