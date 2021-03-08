Российские космонавты поздравили женщин с борта МКС

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Сергей Кудь-Сверчков поздравили женщин с борта Международной космической станции, передает телеканал «Известия».

— Дорогие женщины — милые мамы, бабушки, сестры, дорогие жены и дочки! Поздравляем вас с началом весны! Весна — это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее. Пусть каждая из вас услышит слова любви, почувствует внимание и заботу своих близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом, — сказали участники орбитальной экспедиции.

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