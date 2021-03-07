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Четыре человека пострадали в ДТП на Садовом кольце

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Четыре человека пострадали в ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщает телеканал «Известия».

Одна из машин остановилась в своем ряду из-за поломки. В нее врезался внедорожник, который, предварительно, двигался с превышением скорости. В результате аварии оказались заблокированы четыре полосы, движение осуществляется только по одной. Как рассказали очевидцы, водитель внедорожника пытался скрыться после столкновения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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