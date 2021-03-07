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В Калининграде пожарные эвакуировали из горящей квартиры 10 человек

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Пожарные эвакуировали 10 человек из горящей квартиры на Ленинском проспекте в Калининграде. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире в пятиэтажном жилом доме. Выгорела комната и часть гостиной. Также спасателям удалось вытащить еще восемь человек.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. На место происшествия выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3, ПСЧ-1 и СПСЧ в составе 15 человек и 3 единиц техники», — передает «Федеральное агентство новостей».

4 марта пожар вспыхнул в квартире жилого дома по улице Красных Зорь на западе Москвы, погиб один человек.

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