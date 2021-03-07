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Четыре автомобиля столкнулись у здания МИДа в Москве

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Один человек пострадал в результате массового ДТП около здания Министерства иностранных дел в Москве, сообщает в воскресенье, 7 марта, РЕН ТВ.

По данным телеканала, в аварию на Смоленской-Сенной площади попали четыре автомобиля, в том числе Gelandewagen и Hyundai.

Отмечается, что один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.

При этом столичный департамент транспорта пишет, что на Смоленском бульваре машина столкнулась с неисправным автомобилем, после чего правоохранители перекрыли четыре полосы внешней стороны Садового кольца.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, добавили в ведомстве.

Ранее в воскресенье в Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей, которые ехали в попутном направлении. Сведений о пострадавших нет.

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