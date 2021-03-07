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Песков опроверг сообщения о планах вновь повысить пенсионный возраст

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Утверждение о возможном новом повышении пенсионного возраста в России является ошибочным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 6 марта.

Ранее, в пятницу, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с Ura.ru заявил, что правительство не ограничится однократным повышением пенсионного возраста, что соответствующее предложение планируют выдвинуть в сентябре текущего года после выборов в Госдуму.

«Это — ошибочное утверждение», — сказал Песков «Интерфаксу», комментируя слова парламентария.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что в Совете Федерации занимаются разработкой предложения по включению военной службы по призыву в счет пенсионного стажа.

23 февраля стало известно, что Минтруд предложил включить в списки работ, дающих право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

В России с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Переходный период должен завершиться к 2028 году.

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