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Росрыболовство оценит ущерб водным ресурсам в результате пожара на Оби

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Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе АО «СибурТюменьГаз» в акватории реки Обь, чтобы оценить возможный ущерб водным биологическим ресурсам, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в состав оперативной группы вошли представители центрального аппарата Росрыболовства, Нижнеобского территориального управления, региональных отделений Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и ФГБУ «Главрыбвод».

«Работы по оценке ущерба начнутся уже 7 марта», — пишет «РИА Новости» в воскресенье, 7 марта.

6 марта сообщалось, что на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов с последующим кратковременным возгоранием.

На данный момент пожар локализован, ведется утилизация остатков углеводородов. В результате инцидента пострадал один человек, получивший ожоги лица и шеи.

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку по факту инцидента и оценит ущерб, нанесенный окружающей среде.

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