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Спорт
«Ювентус» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии

«Ювентус» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии

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Футболисты «Ювентуса» переиграли «Лацио» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча команд прошла в Турине и закончилась со счетом 3:1, пишет «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 7 марта.

Счет открыл полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа, однако позже полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо сравнял результат. После этого Альваро Мората оформил дубль, забив гол с пенальти.

Таким образом, «Ювентус» набрал 53 очка и занял третье место в турнирной таблице, а «Лацио» находится на седьмой позиции с 43 очками.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче против «Специи» забил свой 20-й гол в текущем сезоне.

Таким образом, 36-летний португалец стал первым в истории футболистом, который забивал минимум 20 мячей в рамках национальных чемпионатов 12 сезонов подряд.

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