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В развалившемся над Денвером двигателе Boeing обнаружили микротрещины

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Многочисленные микротрещины обнаружены в двигателе самолета Boeing 777, чьи обломки в феврале упали на американский город Денвер. Об этом говорится в результатах экспертизы Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США, опубликованных 5 марта.

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Согласно выводам специалистов, на лопастях двигателя Pratt & Whitney PW4000-112 были следы так называемого накопления повреждения металла, или износа изделия.

«Одна лопасть двигателя была сломана на высоте 7,5 дюймов над основанием по задней кромке. Поверхность излома соответствовала усталости [износа металла]. <...> Вторая сломанная лопасть показала признаки отказа из-за перегрузки, согласующиеся с вторичным повреждением», — сказано в тексте.

Уточняется, что сломанная лопасть использовалась в 2979 рейсах с момента его последней проверки в 2016 году. При этом обычно их проверяют через каждые 6,5 тыс. полетов.

Специалисты NTSB считают, что отказавшая лопасть «оторвала часть соседней лопасти двигателя».

20 февраля борт авиакомпании United Airlines с 241 пассажиром выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. Вскоре после взлета у воздушного судна возникла проблема с двигателем. Обломки металлической детали лайнера рухнули на Денвер, в том числе прямо на жилую улицу. Экипаж был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Никто в результате инцидента не пострадал.

После инцидента компания Boeing рекомендовала приостановить полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 до завершения расследования NTSB.

В свою очередь, Федеральное авиационное управление (FAA) США поручило проверить все самолеты с двигателями Pratt & Whitney перед их дальнейшей эксплуатацией.

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