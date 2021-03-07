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На трассе в Ленобласти произошло ДТП с участием 16 автомобилей

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Массовое ДТП с участием 16 автомобилей произошло в Ленинградской области, сообщили в воскресенье, 7 марта, в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Северо-запад».

Инцидент произошел в субботу около 18:15 мск на федеральной трассе А-121 «Сортавала».

По предварительной информации, участниками ДТП стали 16 легковых автомобилей, которые ехали в попутном направлении. Движение по трассе в сторону области затруднено, образовался затор протяженностью около 4 км.

Сведения о пострадавших уточняются, на месте происшествия находятся представители подрядной организации, обслуживающей дорогу. Информацию об аварии передали в ГИБДД.

6 марта сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, которые переходили дорогу. В результате наезда травмы получила одна женщина.

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