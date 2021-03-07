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Вильфанд анонсировал рекордное количество осадков в Москве 7 марта

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в разных районах Москвы и области в воскресенье, 7 марта, выпадет четверть месячной нормы осадков.

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«Только за 7 марта выпадет от 4 до 8–9 мм осадков. Это очень много, потому что март — самый сухой месяц, норма осадков 34 мм, так может выпасть сразу четверть месячной нормы», — цитирует его ТАСС.

По словам метеоролога, количество выпавших осадков за воскресенье в столице может приблизиться к рекордному значению, которое на сегодняшний день составляет 8,1 мм осадков. При этом Вильфанд отметил, что 8 марта будет одним из самых сухих дней, так как максимальное количество осадков за историю наблюдений — 6,6 мм — выпало в 1893 году.

Вильфанд отметил, что количество выпавших осадков за воскресенье в Москве может приблизится к рекордному значению, которое составляет 8,1 мм осадков в настоящее время.

«Выходит, 8 марта природа скупа на осадки и благосклонна к людям», — заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил о метелях и снегопадах, которые придут в европейскую часть России в воскресенье.

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