Число погибших в ДТП в Башкирии увеличилось до двух
В результате ДТП с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса на трассе в Башкирии погибли два человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 марта на сайте «МВД Медиа».
Ранее сообщалось о водителе грузовика, погибшем в результате ДТП.
Водитель второго большегруза, получивший травмы, также скончался.
Известно, что в салоне автобуса находились 39 человек, из которых пострадали водитель автобуса и один несовершеннолетний.
На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы. Туда же выехали сотрудники Главного следственного управления МВД по Башкирии.
Авария произошла в Иглинском районе республики.