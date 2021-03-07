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Число погибших в ДТП в Башкирии увеличилось до двух

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В результате ДТП с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса на трассе в Башкирии погибли два человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 марта на сайте «МВД Медиа».

Ранее сообщалось о водителе грузовика, погибшем в результате ДТП.

Водитель второго большегруза, получивший травмы, также скончался.

Известно, что в салоне автобуса находились 39 человек, из которых пострадали водитель автобуса и один несовершеннолетний.

На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы. Туда же выехали сотрудники Главного следственного управления МВД по Башкирии.

Авария произошла в Иглинском районе республики.

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