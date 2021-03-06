Елизавета II будет делить самолет с премьером после списания королевских лайнеров

Королева Великобритании Елизавета II будет вынуждена пользоваться самолетом премьер-министра страны Airbus A330s Voyager после списания четырех лайнеров BAe 146. Об этом 6 марта сообщила газета Daily Mail.

Ожидается, что о списании королевских самолетов будет объявлено в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который будет опубликован 16 марта. Таким образом, в составе эскадрильи, осуществляющей авиаперевозку членов королевской семьи, останется только вертолет AW 109.

«Продажа самолетов BAe 146 значительно снизит возможность королевских ВВС выполнять военные и гражданские задачи. Эти высоко котируемые универсальные лайнеры отлично служили старшим членам королевской семьи, военному командованию и премьер-министрам на протяжении десятилетий», — заявил глава комитета Палаты общин британского парламента по вопросам обороны консерватор Тобиас Эллвуд.

По данным издания, это подтолкнет королеву пользоваться лайнером главы правительства, который в 2020 году перекрасил его в цвета флага Великобритании за $1,1 млн. За это премьера Бориса Джонсона подвергли критике из-за якобы неэффективного расходования госсредств в период пандемии коронавируса.