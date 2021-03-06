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Сгоревший Дом Барковых отреставрируют в Касимове Рязанской области

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В городе Касимов Рязанской области планируют отреставрировать три объекта культурного наследия. Работы проведут в рамках программы комплексного развития территории и инфраструктуры исторического поселения, передает РИА «7 новостей».

В список попали: сгоревший Дом Барковых на улице Набережной, здание Общества взаимных кредитов, Дом меценатов Шакуловых. Реализация проекта планируется в 2022-2026 годах.

Напомним, бывший консервный завод в Ряжске Рязанской области отказались признавать объектом культурного наследия. В конце декабря 2020 года министерство экономического развития региона сообщило, что здание выставлено на торги.

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