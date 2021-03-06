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Вильфанд предупредил о снежных заносах в европейской части РФ 7 марта

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Метели, снегопады и снежные заносы придут в европейскую часть России в воскресенье, 7 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, непогода затронет, в частности, Ленинградскую, Калининградскую и Вологодскую области, Карелию, а также Центральный федеральный округ. «Ныряющий циклон» приведет к резкому падению давления и сильным снегопадам, добавил метеоролог.

«Не менее важно, что ветер будет от 7 до 12 м/с, а порывы будут достигать 20 м/с. А это уже очень серьезно: будет метель, причем сильная», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд также предупредил, что помимо снегопада и метели в указанных регионах есть опасность снежных заносов. Он назвал такую погоду опасной и сложной.

Ранее в этот день столичное управление МЧС предупредило жителей столицы о надвигающейся метели в ночь на воскресенье. Согласно прогнозу, в городе до вечера 7 марта ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 15–20 м/с. Кроме того, на дорогах будут наблюдаться гололедица и снежные заносы.

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