Один человек погиб в ДТП с грузовиками и автобусом в Башкирии

В Башкирии произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и пассажирского автобуса, скончался один человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону в субботу, 6 марта.

Авария произошла в Иглинском районе республики. В результате столкновения скончался водитель одного из грузовиков, другие водители и несовершеннолетний пассажир автобуса обратились за медицинской помощью.

Отмечается, что автобус следовал из Таганая в Уфу, в нем находилось 38 человек, включая 11 детей.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне сообщалось, что в Башкирии на нерегулируемом железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с электричкой, погибли три человека.