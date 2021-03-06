Прямой эфир
Происшествия
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем
Мир
Словакия из-за нехватки мест начала направлять больных COVID-19 в ФРГ и Польшу
Происшествия
Возгорание на реке Обь под Нижневартовском локализовали
Мир
ВОЗ заявила о 353 тыс. случаев COVID-19 в мире за сутки
Общество
В администрации ХМАО рассказали о причинах пожара на реке Обь
Общество
Чернышенко заявил о существенном дефиците IT-кадров в России
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика Курбатова
Мир
Пушилин назвал сроки формирования иммунитета к COVID-19 у жителей ДНР
Экономика
В Европарламенте призвали использовать «Северный поток – 2» против России

Хет-трик Левандовского помог «Баварии» победить «Боруссию»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты мюнхенской «Баварии» одержали волевую победу над дортмундской «Боруссией» в матче 24-го тура чемпионата Германии.

Нойера ковчег: сумеет ли «Локомотив» выжить в матче с «Баварией»
«Железнодорожники» сыграют с действующим победителем Лиги чемпионов

Встреча прошла 6 марта на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

При этом к девятой минуте дортмундцы повели в матче со счетом 0:2 благодаря дублю 20-летнего норвежского нападающего Эрлина Холанна, пишет «Спорт-Экспресс».

Мюнхенцы смогли отыграться уже в первой половине встречи: два гола 26-й и 44-й минутах, один из которых с пенальти забил форвард Роберт Левандовский.

На 88-й минуте «Бавария» вырвалась вперед усилиями полузащитника Леона Горетцка, а на последней минуте основного времени Левандовский оформил хет-трик.

По итогам игры «Бавария» вернулась на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков. «Боруссия» занимает пятую строчку с 39 баллами.

1 марта главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Баварию» лучшим футбольным клубом Европы на данный момент.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021