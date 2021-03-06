Хет-трик Левандовского помог «Баварии» победить «Боруссию»

Футболисты мюнхенской «Баварии» одержали волевую победу над дортмундской «Боруссией» в матче 24-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла 6 марта на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

При этом к девятой минуте дортмундцы повели в матче со счетом 0:2 благодаря дублю 20-летнего норвежского нападающего Эрлина Холанна, пишет «Спорт-Экспресс».

Мюнхенцы смогли отыграться уже в первой половине встречи: два гола 26-й и 44-й минутах, один из которых с пенальти забил форвард Роберт Левандовский.

На 88-й минуте «Бавария» вырвалась вперед усилиями полузащитника Леона Горетцка, а на последней минуте основного времени Левандовский оформил хет-трик.

По итогам игры «Бавария» вернулась на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков. «Боруссия» занимает пятую строчку с 39 баллами.

1 марта главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Баварию» лучшим футбольным клубом Европы на данный момент.