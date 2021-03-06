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Прокуратура оценит ущерб от аварии на трубопроводе в Югре

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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проведет проверку по факту инцидента на трубопроводе АО «Сибуртюменьгаз» и оценит ущерб, нанесенный окружающей среде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

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«В ходе проверочных мероприятий природоохранной прокуратурой будут установлены обстоятельства, повлекшие нарушение природоохранного законодательства, осуществлен расчет ущерба, причиненного окружающей среде, а также приняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение вреда, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.

В зависимости от результатов проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Ранее 6 марта сообщалось, что в акватории реки Обь в районе Нижневартовска на нефтепроводе произошел пожар. Отмечалось, что общая площадь выгорания нефтепродуктов на поверхности реки Обь составляла около 1 тыс. кв. м.

На данный момент пожар локализован, ведется утилизация остатков углеводородов. В результате инцидента пострадал один человек, получивший ожоги лица и шеи.

По словам очевидца, «ощущение было такое, что взорвался выходящий из-подо льда газ».

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