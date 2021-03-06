Врач-гематолог рассказала о взаимосвязи группы крови и развития рака

Согласно статистическим данным, может существовать связь между группой человека и развитием онкологических заболеваний. Об этом 6 марта заявила врач-гематолог Юлия Ненашева.

«У пациентов со второй группой рак желудка встречается на 20% чаще, чем в общей популяции. У пациентов со второй и четвертой группой чаще встречается рак поджелудочной железы. Пациенты с первой группой крови в принципе менее предрасположены к онкологии, в том числе это касается рака кожи, легких и яичников», — рассказала она в интервью Пятому каналу.

При этом, по словам Ненашевой, до сих пор не выявлено связи между группами крови и раком толстого кишечника или молочной железы. Она подчеркнула, что развитие онкологических заболеваний в большей степени связано с образом жизни человека, а не с генетической предрасположенностью.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что изменение формы пальцев на руках и ногтей может указывать на развитие рака легких.

Речь идет о так называемом симптоме барабанных палочек, когда кончики пальцев утолщаются, а ногти деформируются в виде часовых стекол.