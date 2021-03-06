Ликвидировано возгорание резервуаров с нефтепродуктами на заводе под Ярославлем

Возгорание резервуаров с нефтепродуктами на заводе имени Менделеева в Ярославской области ликвидировано. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Все службы сработали оперативно, пожар потушен. Жертв нет», — передает ТАСС.

О ликвидации возгорания также сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области. По данным ведомства, огонь был потушен в 21:15.

Пожар на территории завода произошел вечером 6 марта. Сообщалось о возгорании двух емкостей с нефтью объемом 600 кубометров.