«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России

Футболисты «Ростова» сыграли вничью с футбольным клубом «Сочи» в домашнем мачте 21-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Встреча команд завершилась со счетом 0:0, пишет «Спорт-Экспресс» в субботу, 6 марта.

Полузащитник «Сочи» Сергей Терехов забил гол в конце первого тайма, однако он был отменен из-за офсайда, поскольку мяч коснулся защитника Ивана Миладиновича. На 94-й минуте красную карточку получил полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров. Также он пропустит игру с «Локомотивом».

Отмечается, что к основному времени встречи было добавлено восемь минут.

На данный момент «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков, а «Ростов» — на пятом с 34 очками.

В следующем туре ростовский клуб сыграет с подмосковными «Химками», а «Сочи» встретится с московским «Локомотивом».

Ранее, 1 марта, «Краснодар» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче 20 тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».