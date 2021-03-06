Фигуристка Косторная вернулась к тренеру Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная вернулась к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом она объявила 6 марта в эфире Первого канала.

«Когда я тренировалась в другой школе в этом сезоне, то понимала, что не могу заставить себя до конца что-либо сделать. Понимала, что будь бы сейчас рядом Этери Георгиевна, я бы сделала столько, сколько надо, и даже больше», — сказала она.

О том, что фигуристка намерена вернуться к Тутберидзе, от которой она ушла в команду к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко летом 2020 года, стало известно 4 марта. Косторная работала с Тутберидзе с 2017 года.

По словам Плющенко, в том, что фигуристка решила вернуться к Тутберидзе, нет ничего плохого. Он подчеркнул, что изначально чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию пришла в «Академию Плющенко» работать с Сергеем Розановым, а сам Плющенко ее консультировал. При этом о помощи, по словам чемпиона, Косторная попросила его, когда решила отрабатывать аксель в 3,5 оборота, однако потом она заболела коронавирусом, после которого у нее случились осложнения.

В январе 2021 года спортсменка сообщила, что ушла от Тутберидзе после того, как выбранную ею композицию отдали другой фигуристке.