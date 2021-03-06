Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем

В Ярославской области на заводе имени Менделеева загорелись емкости с нефтью. Об этом сообщает 6 марта «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В поселке Константиновский Ярославской области на заводе имени Менделеева, по предварительным данным, загорелись две емкости с нефтью объемом 600 кубометров», – рассказал собеседник агентства.

На место происшествия направлена оперативная группа спасателей.

Представитель ГУ МЧС по региону рассказал «РИА Новости», что сообщение о возгорании поступило в 20.00 по местному времени. Собеседник агентства, отметил, что пока не может уточнить масштабы пожара.

В ведомстве отметили, что сейчас ведется проливка и охлаждение, угрозы распространения нет. При происшествии никто не пострадал.

Ранее 6 марта сообщалось о пожаре на участке разлива углеводородов на реке Обь в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В результате происшествия пострадал один человек. Общая площадь выгорания нефтепродуктов на поверхности реки Обь составляла около 1 тыс. кв. м. В настоящее время пожар локализован, идет утилизация остатков углеводородов.