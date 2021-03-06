Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев готовится к новой войне в Донбассе. Об этом он заявил 6 марта в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Сейчас там (на линии соприкосновения. — Ред.) иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструктора. То есть они готовят диверсантов, диверсионные группы — это сейчас основная угроза», — сказал Пушилин.

По словам главы ДНР, у украинской стороны сейчас есть установка блокировать любые договоренности во всех переговорных подгруппах. Он отметил, что «это очередной признак, что они готовятся к войне».

3 марта стало известно, что сотрудник полиции ДНР погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков. В тот же день военные ДНР получили разрешение вести упреждающий огонь для подавления и уничтожения огневых точек украинской стороны. Такие меры приняли в ДНР в связи с тем, что Киев продолжает нарушать меры, которые направлены на соблюдение перемирия.

В Кремле 4 марта выразили обеспокоенность обострением ситуации в регионе.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 5 марта заявил, что украинскую армию специально провоцируют в Донбассе для прекращения режима тишины.

4 марта были опубликованы данные опроса, согласно которому стало известно, что более 45% украинцев считают, что выполнение Минских соглашений интересам Украины не противоречат.

С 2014 года Киев ведет военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги государственного переворота на Украине. Киев заявляет о ведении войны против РФ. Москва многократно отмечала, что стороной внутриукраинского конфликта не является, и призывала Украину к выполнению Минских договоренностей, а также к ведению прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.