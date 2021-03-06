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Словакия из-за нехватки мест начала направлять больных COVID-19 в ФРГ и Польшу

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Словакия из-за нехватки мест в отделениях реанимации начала направлять тяжелобольных пациентов с коронавирусом в клиники ФРГ и Польши. Об этом сообщили в субботу, 6 марта, в министерстве здравоохранения республики.

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Там объяснили, что в реанимации словацких больниц госпитализировано 349 тяжелобольных пациентов с коронавирусом, что является максимумом с начала пандемии.

«Мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось. В субботу первых двух COVID-больных из Словакии приняла Германия. Они размещены в одной из клиник города Дортмунда. Тяжелые пациенты направляются также в Польшу. Они находятся в специализированной больнице города Горлице (Южная Польша)», — отметили ТАСС в министерстве.

1 марта стало известно, что Словакия зарегистрировала российский препарат от коронавируса «Спутник V».

В тот же день стало известно, что по итогам переговоров с учеными и эпидемиологами правительство страны одобрило новые коронавирусные ограничения. Там решено ввести комендантский час с 20:00 до 1:00 и обязательное ношение респираторов.

Как ожидается, новые меры будут действовать до 21 марта, однако если эпидемиологическая ситуация не улучшится, то правительство будет обсуждать введение локдауна.

По данным портала Worldometer, в Словакии зарегистрировано более 322,1 тыс. случаев COVID-19, выздоровели свыше 255 тыс. человек, умерли 7,7 тыс. пациентов.

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